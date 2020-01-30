Ядерные боеголовки на подводных лодках ослабят потенциал США

В США начали устанавливать на подводные лодки ракеты с ядерными боеголовками. Об этом сообщили в Федерации американских ученых. По сведениям специалистов, две субмарины с ядерным оснащением уже патрулируют океанические просторы.

Обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян считает, что Соединенные Штаты реализуют этот проект в ущерб себе.

"Американская идея о размещении тактических ядерных боеголовок на баллистических ракетах подводных лодок обсуждается довольно давно, соответствующее решение было принято в 2018 году. В целом это преподносится как ответ России, которая делает больший акцент на развитие тактического ядерного оружия, с целью недопущения возникновения дисбаланса в этой области. При этом, по моему мнению, размещение маломощных тактических боеголовок на БРПЛ Trident II скорее ослабляет ядерный потенциал США — по меркам аналогов американская ракета обеспечивает достаточно высокую точность попадания, однако даже этого относительно мало, если применяется маломощный заряд", — констатирует аналитик.

Опасность для США еще и в том, что российская система предупреждения о нападении не отличит пуск ракеты Trident с тактической боеголовкой от ракеты со стратегической боевой частью. В результате США столкнется с массированным ответным ударом, причем ядерным, и по всей территории США.