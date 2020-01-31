Die Welt: военная мощь России велика как никогда

Начиная, с 2008 года, Россия постоянно увеличивает свой военный потенциал, пишет немецкое издание Die Welt, ссылаясь на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.

Die Welt констатирует, что сегодня Вооруженные силы России способны "проводить региональные войны в соседних регионах и одновременно еще и присутствовать в Сирии и на Украине".

В анализе отмечен "постепенный рост военного потенциала России в особенности в отношении так называемого интенсивного ведения военных действий против хорошо вооруженных противников", — пишет издание.

Превосходство России беспокоит Североатлантический альянс. Это касается, прежде всего, традиционных вооруженных сил на восточной границе НАТО. Об этом, напоминает Die Welt, ранее заявил бывший помощник генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Хайнрих Браус.

Оружие без аналогов в мире

Кроме того, Россия обладает и уникальным оружием, отмечает автор публикации.

"Президент Владимир Путин объявил о разработке новых разведывательных и наступательных дронов, лазерных и гиперзвуковых системах, а также роботов. Но Путин не только мечтает о новом чудо-оружии, у него уже такое есть: гиперзвуковое оружие "Авангард" с возможностью ядерного оснащения, которое не сможет сдержать ни одна западная система ПВО", — отмечается в статье.

Не меньшую опасность для западных стран представляет действенный подводный флот. Это, прежде всего, новые "Бореи", которые в настоящее время проходят испытания, а также подводный беспилотник "Посейдон" и субмарина "Лошарик".