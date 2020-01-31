Космически﻿й аппарат "Космос-2542" вблизи спутника KH-11 напугал США

В Пентагоне заявили, что российские спутники-инспекторы могут использоваться, в том числе, и для сбора информации для последующего уничтожения космических объектов других стран.

Такая идея появилась после того, как российский космический аппарат "Космос-2542" маневрировал рядом с американским объектом KH-11.

"Запущенный в ноябре прошлого года с военного космодрома Плесецк спутник "Космос-2542" синхронизировал траекторию полета с американским спутником KH-11", — написало издание The Drive.

В течение нескольких дней, начиная с 20 января, "Космос-2542" несколько раз менял позицию. Комментируя это обстоятельство, в США заявили, что траектория маневров якобы разработана таким образом, чтобы сближаться с американскими спутниками раз в 11-12 суток. Американские эксперты по вопросам космоса утверждают, что российский аппарат имеет все возможности для того, чтобы наблюдать за объектами США со всех сторон.

Только предположения и беспокойство

С другой стороны, американские ученые и специалисты признают, что не имеют представления о точном предназначении российского спутника. Они лишь строят предположения о том, что маневрирующий "Космос-2542" может нарушить работу американской космической техники.