ЗРК "Викинг" имеют хороший экспортный потенциал

Концерн "Алмаз-Антей" покажет на международной профильной выставке в Индии модель новейшего зенитно-ракетного комплекса "Викинг".

Новая система продолжает ряд комплексов на основе "Буков". Они широко распространены в мире, поэтому логично, что они будут представлены на международном форуме, сказал в эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Литовкин.

"Если говорить об экспортном потенциале, то "Буки" имеют достаточно широкое распространение в мире. Поэтому предложение более совершенной машины с улучшенными характеристиками — это логично. Индия — одна из потенциальных стран-покупателей комплекса С-400 дальней зоны поражения. "Викинг" — это машина для целей поражения на средней дистанции. Поэтому предложение "Викинга", скажем, для Индии — это логическая цепочка после продажи ей комплекса С-400", — сказал Дмитрий Литовкин.

Отличие "Викинга" от "Бука"

Эксперт отметил некоторые особенности "Викингов". Одна из них подразумевает, что ракеты помещаются в специальные транспортно-пусковые контейнеры. Это, по словам Литовкина, значительно упрощает хранение и диагностику ракет. Причем если на "Буке" постоянно находятся четыре зенитные ракеты, то у "Викинга" их может находиться до шести.