Адвокат Кушиташвили заявил, что спортсмену подбросили наркотики

Адвокат Александр Дегтярев, который представляет интересы задержанного боксера Георгия Кушиташвили в суде, заявил, что спортсмену подбросили наркотики. Об этом правозащитник рассказал на заседании суда, где, предположительно, должны принять решение об аресте Кушиташвили.