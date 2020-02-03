Адвокат Александр Дегтярев, который представляет интересы задержанного боксера Георгия Кушиташвили в суде, заявил, что спортсмену подбросили наркотики. Об этом правозащитник рассказал на заседании суда, где, предположительно, должны принять решение об аресте Кушиташвили.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.