Турецкие войска нанесли удар по сирийским правительственным силам Башара Асада. Военнослужащие якобы ответили на ранее произведенный артиллерийский обстрел. Об этом сообщил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

"После атаки на наших военных мы ответили многократно. По 46 объектам нанесено 122 артиллерийских и 100 минометных ударов, задействованы истребители F-16. Операция продолжается. Те, кто испытывает на прочность турецкую решимость, поймут свою ошибку. Мы намерены продолжать наши операции", - заявил Эрдоган.

"Турция ответила мощным ударом на обстрел в Идлибе и будет поступать так впредь", - добавил президент Турции.