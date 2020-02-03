Объявление о продаже девочки в Челябинске выложил ее брат

Ранее на сайте "Юла" выложили объявление о продаже девочки. На объявление сразу обратили внимание правоохранительные органы. Им удалось установить, что объявление на сайте разместил ее старший брат.

Полицейским пришлось провести беседу с матерью детей. Она утверждает, что ее сын просто хотел пошутить, но мальчик еще слишком мал, чтобы осознать последствия своей выходки. Семья получила предупреждение от правоохранительных органов.