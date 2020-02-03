Ранее на сайте "Юла" выложили объявление о продаже девочки. На объявление сразу обратили внимание правоохранительные органы. Им удалось установить, что объявление на сайте разместил ее старший брат.
Полицейским пришлось провести беседу с матерью детей. Она утверждает, что ее сын просто хотел пошутить, но мальчик еще слишком мал, чтобы осознать последствия своей выходки. Семья получила предупреждение от правоохранительных органов.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.