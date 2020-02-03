Военные спутники России будут защищены от внешнего воздействия

В России действует государственная программа вооружений, которая охватывает разные сферы области, в том числе и космическую. Как отметил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, в ближайшие годы будет создана система защиты военных спутников от внешних воздействий.

"В ГПВ-2027 (государственная программа вооружений до 2027 года — ред.) заложены планы дальнейшего совершенствования и обновления орбитальной группировки Космических войск, создания системы ее защиты от различного воздействия", — сказал он в интервью журналу "Радиоэлектронные технологии".

В настоящее время на орбиту выведены два спутника, предназначенные для исследования факторов, влияющих на работу космических объектов российской группировки. Это "Космос-2535" и "Космос-2536". Эектроника, установленная на космических "разведчиках" и "регистраторах", позволяет фиксировать, как воздействует на тот или иной объект космический мусор, электронное и протонное излучение, солнечные и галактические космические лучи и другие факторы.