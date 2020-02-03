﻿Эксперт о покупке F-35: Польша хочет быть стратегическим партнером США

В понедельник стало известно, что Польша все же приобрела американские истребители F-35. Стоимость покупки, уже с учетом скидки, составила 4,6 млрд долларов. Огромную сумму Варшава не пожалела, поскольку истребители поставят Польшу в статус самых современных стран Европы.

Кроме того, пишет обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин, F-35 позволят Польше избавиться от российских Миг-29 и Су-22. Это, по мнению польских государственных деятелей, делало страну зависимой от РФ. Дмитрий Литовкин приводит слова польского премьер-министра.