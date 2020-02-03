В понедельник стало известно, что Польша все же приобрела американские истребители F-35. Стоимость покупки, уже с учетом скидки, составила 4,6 млрд долларов. Огромную сумму Варшава не пожалела, поскольку истребители поставят Польшу в статус самых современных стран Европы.
Кроме того, пишет обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин, F-35 позволят Польше избавиться от российских Миг-29 и Су-22. Это, по мнению польских государственных деятелей, делало страну зависимой от РФ. Дмитрий Литовкин приводит слова польского премьер-министра.
"Как пояснил глава польского правительства, в последние 30 лет армия Польши, имея в своем воздушном флоте МиГ-29 и Cу-22, находилась "в зависимости от российского вооружения", но с покупкой современных американских самолетов может избавиться от этой пагубной привычки. Кроме того, новинки сделают государство третьим в мире из стоящих на передовом рубеже сдерживания "российской агрессии". Из наших ближайших соседей "Молниями" могут похвастаться только Норвегия и Япония. С 2026 года "знамя поднимет" и Варшава, став к тому же ближайшим, если не стратегическим партнером США в Европе", — написал Литовкин.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.