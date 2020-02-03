"Созданы для Сухопутных войск": в РФ появилась арктическая БМП "Рыцарь"

Специально для Сухопутных войск России создана боевая машина пехоты (БМП) "Рыцарь". Пока он остается "темным", поскольку данные не разгласил даже замминистра обороны Алексей Криворучко.

Известно, что на арктическую БМП будет установлен газотурбинный двигатель и электротрансмиссия. Это позволит детищу Курганского машиностроительного завода. Быстро заводиться в условиях экстремально низких температур.

В статье для специализированного журнала "Радиоэлектронные технологии" Криворучко отметил, что перевооружение Сухопутных войск — один из приоритетов Минобороны.

"В целом перевооружению Сухопутных войск уделено большое внимание. Достаточно отметить, что на этот вид Вооруженных сил пришлась четвертая часть всего финансирования ГПВ-2020. Это позволило получить модернизированные танки Т-90АМ, Т-80БВМ, Т-72Б3М, БМП-2М "Бережок", БМП-3М, БТР-82М, новые танки Т-14 "Армата", боевые машины пехоты "Курганец-25", "Бумеранг" и арктические "Рыцарь"", — рассказал Криворучко в своей статье, опубликованной в журнале "Радиоэлектронные технологии".

"Рыцарь" способен работать даже в самых суровых условиях Арктики.