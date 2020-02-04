Полиция пресекла деятельность банды автомошенников

Полицейские задержали группу автомобильных мошенников, которая работала с 2017 года и обманула более 300 человек. За это время пострадавшим был нанесен ущерб в размере более 100 миллионов рублей. Мошенники под видом владельцев автосалонов брали машины с документами у желающих продать свой автомобиль.

Разумеется, своих обязательств банда не выполняла, а автомобиль "терялся" и впоследствии перепродавался. О группе мошенников рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Банда действовала в Курске, Орле, Белгороде и Москве. Против группы возбуждено уголовное дело, шестерых фигурантов уже арестовали, еще двоих объявили в розыск.