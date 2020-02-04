В 2022 году будут проводиться госиспытания перспективных боевых машин "Курганец-25" и "Бумеранг". Об этом сообщил РИА "Новости" глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Сроки поставки техники в сухопутные войска определит Минобороны России, когда будут результаты проводимых государственных испытаний. Предварительно могу сказать, что испытания "Курганца-25" и "Бумеранга" планируется завершить в 2022 году", — сказал Мантуров.
Названные БМП создаются в стенах Курганмашзавода на базе уже существующих. Машины совершенствуются, повышается их боеспособность и надежность.
Колесная боевая машина "Бумеранг" производится специально для мотострелковых подразделений, которые поддерживают огнем другие подразделения.
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