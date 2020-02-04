БМП "Курганец-25" и "Бумеранг" готовят к госиспытаниям в 2022 году

В 2022 году будут проводиться госиспытания перспективных боевых машин "Курганец-25" и "Бумеранг". Об этом сообщил РИА "Новости" глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Сроки поставки техники в сухопутные войска определит Минобороны России, когда будут результаты проводимых государственных испытаний. Предварительно могу сказать, что испытания "Курганца-25" и "Бумеранга" планируется завершить в 2022 году", — сказал Мантуров.

Названные БМП создаются в стенах Курганмашзавода на базе уже существующих. Машины совершенствуются, повышается их боеспособность и надежность.

Характеристики БМП "Курганец-25":

вес машины не превышает 25 тонн;

люк для высадки десанта располагается сзади;

максимальное количество бойцов на борту — восемь.

Колесная боевая машина "Бумеранг" производится специально для мотострелковых подразделений, которые поддерживают огнем другие подразделения.