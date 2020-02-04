"Армата" в 2020 году завершит госиспытания

В 2020 году будут завершены государственные испытания "Арматы". После этого она готова пойти войска сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Государственные испытания танка "Армата" планируется завершить уже в 2020 году. По результатам испытаний Минобороны России определит сроки поставки серийно выпускаемой техники в войсковые части", — сказал Мантуров.

Ранее заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что предварительные тесты танка Т-14, а также БМП Т-15 завершены. Напомним, они также созданы на шасси "Армата", у которой нет аналогов ни в одной армии мира.

Он один такой

Т-14 "Армата" — единственный в мире танк третьего поколения. Его создали как средство ведения ближнего боя. Он также может поддерживать наступление мотострелков, атаковать заградительные сооружения.