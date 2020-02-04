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В 2021 году стартует единая космическая программа

Силовые структуры

 

В следующем году госкорпорация "Роскосмос" приступит к реализации комплексной космической программы, сообщил глава компании Дмитрий Рогозин. Ее главная цель — вывести отрасль на новый уровень. Также он считает, что 2020 год станет переломным.

"Госпрограмма космической деятельности должна быть подготовлена и принята в течение 2020 года, чтобы с 2021 года началась реализация ее мероприятий на десятилетний период. 2020-й покажет, способна ли космическая отрасль (российская.- ред.) преодолеть хронические проблемы, которые она переживала последние 30 лет",- сказал Рогозин.

Как отметил глава госкорпорации, в программе будет уделено внимание созданию сверхтяжелой ракеты, освоению Луны, развитию сети ГЛОНАСС.

Что касается прошлого года, то его результатами Рогозин доволен. Главное, что удалось преодолеть — проблемы на стройке космодрома "Восточный" и "поправить" финансовые дела на предприятиях отрасли.

Темы роскосмос дмитрий рогозин космическая программа
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