Адвокат экс-полковника Дмитрия Захарченко Александр Горбатенко рассказал детали драки своего подзащитного в колонии.

"Как мне рассказал Дмитрий, 9 января этот человек, так называемый "обиженный", из его же отряда ИК-5 в Мордовии напал на него. Он его оттолкнул, после чего на зачинщика налетели другие осужденные и начали его бить. Но когда появились сотрудники администрации, участники драки дружно заявили, что его избивал Дмитрий", — сообщил Горбатенко.