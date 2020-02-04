Адвокат экс-полковника Дмитрия Захарченко Александр Горбатенко рассказал детали драки своего подзащитного в колонии.
"Как мне рассказал Дмитрий, 9 января этот человек, так называемый "обиженный", из его же отряда ИК-5 в Мордовии напал на него. Он его оттолкнул, после чего на зачинщика налетели другие осужденные и начали его бить. Но когда появились сотрудники администрации, участники драки дружно заявили, что его избивал Дмитрий", — сообщил Горбатенко.
По словам Горбатенко, Захарченко доложил о случившемся администрации колонии. Осужденный считает, что эта провокация направлена на то, чтобы возбудить в отношении него еще одно уголовное дело.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.