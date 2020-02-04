"Панцирь" сбил летевший к российской базе в Хмеймиме беспилотник

В Минобороны РФ сообщили, что комплекс ПВО "Панцирь" на авиабазе Хмеймим в понедельник сбил неопознанный дрон.

Как сообщили военные, БПЛА неизвестной принадлежности появился в зоне действия российских ПВО в темное время суток. Поскольку российские ПВО работают в штатном режиме. аппарат был замечен и сбит.

"Ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" российской авиабазы воздушная цель на удалении от авиабазы уничтожена. Пострадавших или материального ущерба нет", — сообщили в Минобороны.

Попытки боевиков атаковать российскую базу предпринимаются постоянно, уточнили в оборонном ведомстве. Последний инцидент произошел в середине января. Тогда несколько дронов были посланы в атаку на военных в Хмеймиме. Попытка была успешно пресечена: БПЛА сбиты на без ущерба для людей и имущества.