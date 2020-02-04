Россия готова работать с Индией над истребителем пятого поколения

Россия не против возобновления совместных с Индией работ по созданию истребителя пятого поколения FGFA. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Мы готовы продолжать переговоры по истребителю пятого поколения. В программе Су-57 произошло важное событие — Минобороны России разместило заказ на 76 истребителей. Полагаю, что для наших индийских партнеров это позитивный сигнал, ну а конкретные форматы сотрудничества будем обсуждать", — сказал Мантуров в интервью РИА "Новости".

В настоящее время проект разработки военного самолета заморожен. Однако нет обстоятельств, которые бы помешали возобновить совместную работу.

FGFA — это часть российско-индийской программы, направленной на продвижение программы Make in India.