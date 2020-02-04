В украинской версии крушения MH17 не все чисто: экс-сотрудник СБУ

В украинской версии о крушении Boeing MH17 "не все чисто". По утверждению полковника Василия Прозорова, бывшего сотрудника СБУ (Службы безопасности Украины), перешедшего на сторону непризнанных народных республик Донбасса, об этом он знает со слов неназванного высокопоставленного военного из Киева. Офицер посоветовал Прозорову "не лезть в эту ситуацию".

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Теперь экс-сотрудник Службы безопасности Украины возглавляет центр исследований на стороне Донбасса. Недавно он снял целый фильм о трагедии 2014 года, где подробно разобрал инцидент и сделал вывод о том, что украинская версия крушения не выдерживает никакой критики.

Например, по его мнению, очень сомнительно, что перехват и даже расшифровка переговоров лидеров ополчения республик Донбасса появились в открытом доступе буквально пару часов спустя после гибели лайнера.

Кроме того, довольно странно, что украинская сторона на следующий день после крушения запретила любые работы в локации.