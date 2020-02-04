Адвокат Пола Уилана Ольга Карлова сообщила, что его подзащитного поставили на учет в СИЗО "Лефортово" из-за склонности к побегу. Ранее американцу предъявили обвинения в шпионаже.

"Сегодня был представлен новый документ, он был выдан СИЗО", - пояснила Карлова.

"Во второй части говорится, что он поставлен на учёт в связи с его склонностью к побегу", - заявила адвокат.