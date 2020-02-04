Со дна Черного моря подняли самолет Пе-2 времен войны

Экипаж спасательного судна "Эпрон" ведет работы по извлечению из вод Черного моря обломков пикирующего бомбардировщика Пе-2. Водолазы погружаются в холодные воды неподалеку от населенного пункта Джубга.

Несколько месяцев назад были извлечены со дна две силовых установки и фрагмент крыла самолета, но затем штормовая погода помешала спасательно-историческим работам.

Установить имена героев

"Специалистам удалось выяснить, что управлял самолетом Владимир Клюев, призванный на войну из Тверской области. Кроме него на борту находились штурман и стрелок-радист. Сейчас поисковики устанавливают их имена", - передает телеканал "Звезда".

Справка "Правды.Ру"

В годы войны Пе-2 выпускался для нужд фронта в больших объемах. В военные годы советский оборонпром выпустил более 11 тысяч пикирующих бомбардировщиков.