Легендарный Миг-17: до сих пор надежный и опасный ветеран

Примерно 70 лет назад в воздух поднялся МиГ-17. Созданный в СССР самолет за все годы эксплуатации зарекомендовал себя как один из наиболее грозных военных планеров. Истребители СССР использовали в военных действиях и взяли на вооружение более 40 стран.

Они участвовали во множестве различных военных конфликтах, да и сегодня эусплуатируются.

"КНДР — единственная страна, до сих пор сохранившая на вооружении истребители МиГ-17Ф, а точнее, их китайские копии J-5. Самолет, впервые поднявшийся в воздух 70 лет назад, все еще способен воевать", — констатирует РИА Новости.

МиГ-17 много раз побеждал в военных конфликтах и при обороне суверенного пространства самолеты США, Израиля, Франции.

Истребитель имеет: