У Пентагона новые проблемы: F-35 мажет по цели

В Пентагоне обеспокоены состоянием истребителя F-35. В ежегодном отчете дирекции по оперативным испытаниям и оценкам Пентагона перечислены дефекты истребителя. Из них — более десяти, требующих немедленного и обязательного устранения. Один из главных недочетов — 25-милимметровая пушка, которая явно мажет по цели.

"F-35 во всех своих вариантах оснащен 25-мм пушкой. Однако если в моделях для ВМС и морской пехоты точность стрельбы установленных снаружи орудий оценивается как приемлемая, то в варианте для ВВС с пушкой в корпусе она оказалась неудовлетворительной из-за перекосов креплений, которые, как оказалось, еще и растрескиваются", — пишет агентство Bloomberg после анализа отчета.

Всего, согласно отчету, у самолета имеется почти 900 недочетов в работе программного обеспечения. Если они не будут исправлены, придется констатировать полную небоеготовность F-35.