В деле Кушиташвили появился новый свидетель

Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили, которого задержали за нападение на росгвардейца и хранение наркотиков, не хочет впутывать в ситуацию близкую подругу. Об этом узнал "Московский комсомолец". Изданию стало известно, что в деле появился новый свидетель - таксист, который привез Кушиташвили и его друга Овика Оганнисяна к подъезду, где их позже задержали.

Согласно показаниям свидетеля, сотрудники Росгвардии задержали спортсменов спустя несколько минут после того, как они вошли в подъезд. Также таксист утверждает, что избитый силовик не был похож на жертву, а больше был озабочен тем, что задержание произошло "не на их территории".