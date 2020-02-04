Украина ано﻿нсировала выпуск в 2020 году бронированной машины "Камрат"

По словам главы предприятия "Украинская бронетехника"Александра Кузьмы, в 2020 году будет налажено производство новых специальных бронированных машин "Камрат". Таким образом парк бронетехники армии Украины будет расширен и разнообразит ряд автомобилей "Варта". Это — совместное детище его завода и компании КрАЗ.

"В качестве шасси для автомобиля используют КрАЗ-5233 с колесной формулой 4×4. "Камрат" будет способен перевозить до 10 человек (2+8) в условиях бездорожья. Боевая машина получит баллистическую защиту и защиту днища от подрыва под колесом или днищем до 6 килограммов в тротиловом эквиваленте. Масса автомобиля — 16,4 тонны. Его оснастят 6-цилиндровым двигателем Weichai Power мощностью 380 л. С", — перечисли основные характеристики Кузьма.

Отмечается, что "Украинская бронетехника" уже сотрудничала с КрАЗом, выпуская военную технику. Стоит отметить, что в Сети довольно скептически отнеслись к новости от директора предприятия.