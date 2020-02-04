Китай может перейти на производство только истребителей-невидимок

Эксперты китайского издания Sina пришли к выводу, что для оптимизации парка авиации ВВС Народно-освободительной армии Китайской (НОАК) Народной Республики целесообразно переключить авиапром на производство исключительно самолетов-невидимок.

По мнению аналитиков журнала, это актуально в связи с появлением самолетов пятого поколения у других стран. Они обратили внимание читателей на новый китайский истребитель J-20 и высказали мнение, что на его платформе могут быть созданы также бомбардировщик и ударный и разведывательный беспилотники.

Взять пример с России

В этой работе китайским разработчикам следует обратить внимание на Россию, которая на базе истребителя Су-57 создает беспилотный летательный аппарат "Охотник", уже задействованный в испытаниях.

Новый подход в производстве военной авиации, считают авторы публикации, позволит не только вывести ВВС НОАК на новый уровень, но и помочь производителям сохранить заказы, а также рабочие места.

Обозреватели оптимистично заключают, что у Китая есть все возможности, чтобы стать первой страной, которая перейдет на стопроцентное производство самолетов-невидимок.