Фактически "пустые": Польша купила F-35 без вооружения

Польские СМИ раскрывают информацию о сделке с США по поставкам истребителей F-35. Вполне может оказаться, что Вашингтон поставит самолеты без вооружения.

Военный обозреватель Збигнев Лентович пишет о том, что Минобороны Польши рассматривает контракт на приобретение 32-х истребителей F-35 за 4,6 млрд долларов. Это примерно 144 миллиона долларов за боевую единицу.

Эти деньги США получат не только за сами самолеты. В сумму включены:

обучение польских пилотов — примерно 114 человек;

создание учебной базы;

поставка восьми тренажеров;

эксплуатация учебного оборудования до 2030 года.

Этот факт и некоторые другие намеки позволили обозревателю предположить, что в контракте не все так просто. Скорее всего, размышляет он, США отдадут Польше фактически пустые самолеты, то есть без вооружения. Его полякам придется покупать отдельно. О том, во сколько в таком случае обойдётся сделка, не говорится.