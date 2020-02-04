Польские СМИ раскрывают информацию о сделке с США по поставкам истребителей F-35. Вполне может оказаться, что Вашингтон поставит самолеты без вооружения.
Военный обозреватель Збигнев Лентович пишет о том, что Минобороны Польши рассматривает контракт на приобретение 32-х истребителей F-35 за 4,6 млрд долларов. Это примерно 144 миллиона долларов за боевую единицу.
Эти деньги США получат не только за сами самолеты. В сумму включены:
Этот факт и некоторые другие намеки позволили обозревателю предположить, что в контракте не все так просто. Скорее всего, размышляет он, США отдадут Польше фактически пустые самолеты, то есть без вооружения. Его полякам придется покупать отдельно. О том, во сколько в таком случае обойдётся сделка, не говорится.
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