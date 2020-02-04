В Баренцевом море протестировали ЗРК "Полимент-Редут"

В Баренцевом море военный корабль ВМС РФ "Адмирал Касатонов" отстрелялся на тестовых испытаниях. Условный противник — малый ракетный корабль "Рассвет" — послал в сторону "Касатонова" ракету, которая была успешно перехвачена противоракетой "Полимент-Редута".

"Полимент-Редут" сочетает новую радиолокационную систему "Полимент" с комплексом "Редут", в котором реализован вертикальный пуск зенитных ракет", — уточняет ТАСС.

После этого экипаж провел еще несколько тестов бортового ЗРК. В частности, опробована радиосистема на пролетавших мимо самолетах Ан-26 и Су-24.

Справка "Правды.Ру"

"Адмирал Касатонов" — фрегат проекта 22350. При его строительстве использованы технологии "стелс". Это второй корабль серии, его передали флоту после "Адмирала Горшкова" в 2018 году.

ЗРК "Полимент-редут" имеет три типа ракет, которые применяются в зависимости от дальности объекта. Это унифицированные "Витязи" с комплектом РСД (которые применяются в С-400), а также малой дальности.