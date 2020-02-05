Танк Т-90М "Прорыв" успешно прошел госиспытания

Новый танк Т-90М "Прорыв" российского оборонпрома успешно прошел все стадии государственных испытаний и готовится пойти в войска — серийное производство уже началось.

"Контракты между "Уралвагонзаводом" и Минобороны РФ на поставку партий танков Т-90М находятся в стадии выполнения", — говорится в сообщении официального представителя концерна-производителя бронетехники.

Высокая боеспособность и комфорт экипажа

Т-90 имеет:

орудие от "Арматы" 2А82-1М;

автоматизированную систему управления огнем "Калина";

зенитный пулемет с дистанционным управлением;

динамическую броню"Реликт";

цифровые системы связи и управления с Т-14.

мощный кондиционер для комфорта экипажа.

Профильные СМИ отмечают, что новый танк станет широкой ступенью на пути к модернизации бронетанковых войск РФ.