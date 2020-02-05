Новый танк Т-90М "Прорыв" российского оборонпрома успешно прошел все стадии государственных испытаний и готовится пойти в войска — серийное производство уже началось.
"Контракты между "Уралвагонзаводом" и Минобороны РФ на поставку партий танков Т-90М находятся в стадии выполнения", — говорится в сообщении официального представителя концерна-производителя бронетехники.
Т-90 имеет:
Профильные СМИ отмечают, что новый танк станет широкой ступенью на пути к модернизации бронетанковых войск РФ.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.