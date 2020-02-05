В Белоруссии создали новую реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Флейта". Она произведена с использованием колесной базы бронированного автомобиля"Асилак" ("Силач") модели SHTS.
Новая белорусская РСЗО создавалась как средство огневой поддержки сухопутных войск, сил спецопераций. Система залпового огня может не только нейтрализовать живую силу противника, но также разрушать фортификационные сооружения.
Точность стрельбы обеспечивает новая электроника, платформа "Асилака" позволяет быстро развернуться на местности. Времени на это потребуется меньше минуты. Звено из таких "Флейт" даст неприятелю запоминающийся концерт, утверждает производитель.
Для "Флейты" используются неуправляемые авиационные ракеты (НАР) С-8. Она может быть оснащена различными боеголовками:
Дальность стрельбы составляет 1000-3000 м. Возможно, эти характеристики со временем будут улучшены. Работы над "Флейтой" продолжаются, закончить их намерены в нынешнем году.
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