Мелодия для "Флейты": в Белоруссии создана новая РСЗО

В Белоруссии создали новую реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Флейта". Она произведена с использованием колесной базы бронированного автомобиля"Асилак" ("Силач") модели SHTS.

Концерты "Флейты" для врага

Новая белорусская РСЗО создавалась как средство огневой поддержки сухопутных войск, сил спецопераций. Система залпового огня может не только нейтрализовать живую силу противника, но также разрушать фортификационные сооружения.

Точность стрельбы обеспечивает новая электроника, платформа "Асилака" позволяет быстро развернуться на местности. Времени на это потребуется меньше минуты. Звено из таких "Флейт" даст неприятелю запоминающийся концерт, утверждает производитель.

Дальность стрельбы достаточна

Для "Флейты" используются неуправляемые авиационные ракеты (НАР) С-8. Она может быть оснащена различными боеголовками:

кумулятивно-осколочной;

бетонобойной;

осколочно-фугасной;

тандемно-кумулятивной.

Дальность стрельбы составляет 1000-3000 м. Возможно, эти характеристики со временем будут улучшены. Работы над "Флейтой" продолжаются, закончить их намерены в нынешнем году.