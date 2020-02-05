Почему лучший перехватчик МиГ-31 зовут "спиртолетом"

Лучший перехватчик СССР МиГ-31 появился в 1970-х годах в ответ на новые вызовы. Первый самолет четвертого поколения отлично справлялся с боевыми задачами, но летчики и техники советских аэродромов любили его не только за боевую мощь.

Как появился МиГ-31

Работы над созданием самолета четвертого поколения в СССР велись с 1960-х годов, но протекали они неспешно — до того, как летчик Беленко не угнал флагманский перехватчик МиГ-25 в Японию, где потенциальный противник разобрал его до винтика и узнал все секреты.

С 1976-го работы по созданию нового самолета ускорились. Конструкторы создали на базе 25-го 31-й МиГ, который стал первым самолетом четвертого поколения.

Яблоко от яблони далеко упало

Несмотря на существование базы в виде МиГ-25, 31-й существенно отличался от предшественника как в экстерьере, так и в технических характеристиках.

У МиГ-31 появилась сдвоенная кабина. Летчики шутили, что с пилотом будет летать сотрудник особого отдела. Конечно, причина расширения экипажа другая: на самолет была установлена сложная система ведения огня, поэтому кроме пилота нужен был штурман.

В скоростных характеристиках МиГ-31 уступал предшественнику: максимальные 3000 км/ч против 3400 км/ч соответственно. Но это не смущало конструкторов, поскольку для решения задач МиГ-31 трех тысяч было достаточно.

У нового перехватчика появилось двухколесное шасси, которое позволяло садиться в экстремальных условиях, например, на лед, а также возможность дозаправки в воздухе.

Так за что МиГ-31 так полюбили на аэродромах

Перехватчик быстро получил ласковые имена "Спиртолет", "Массандра", "Бар с крыльями" или "Летающий гастроном". Все дело в том, что после каждого полета из баков можно было откачать довольно много технического спирта.

За это летчики, штурманы и техники отблагодарили конструктора названием "Массандра", что расшифровывалось так:

"Микоян Артем, Славный Сын Армянского Народа, Дарит Радость Авиаторам"

Если технический спирт нужно было очищать перед употреблением, то гидролизный ректификат для прицельного комплекса Миг-31 был готов к употреблению сразу. Отсюда и остальные названия.

К слову, и сейчас МиГ-31 в строю, точнее его модификации