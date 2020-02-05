Сивков: спецбоеголовки на кораблях США нацелены на незащищенные страны

Пентагон официально признал, что начал оснащать свои подлодки ракетами W76-2 с ядерными боевыми частями. Как сказано в заявлении замминистра обороны США Джона Руда, это необходимо для сдерживания России.

"Она (ракета — ред.) демонстрирует потенциальным противникам, что ограниченная ядерная занятость не дает никаких преимуществ, поскольку Соединенные Штаты могут адекватно и решительно отреагировать на любой сценарий угрозы", — заявил Руд.

Что скрывает ложь

По мнению военного эксперта, заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивкова, которым он поделился в комментарии для РИА "Новости", W76-2 предназначены совершенно для другого, а именно: для ударов по территориям стран, не имеющим ядерного потенциала.

"Другого способа решить свои проблемы США пока не нашли. России это угрожает лишь риском приграничных ядерных конфликтов, способных перерасти в полномасштабную войну. Нам следует реагировать только дипломатическим путем, потому что малогабаритные ядерные заряды представляют угрозу в первую очередь для других стран. По России такими боеголовками точно бить не будут", — уверен Сивков.

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