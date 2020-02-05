Игры с огнем: ответ России на запуск ядерной ракеты США гарантирован

Разработка ядерных боеголовок малой мощности закономерно вызывает тревогу. То, что американцы стали размещать ядерные ракеты на своих субмаринах, говорит об их стремлении запугать мир. Такое мнение высказал военный политолог Александр Перенджиев в интервью РИА Новости. Так США усиливают фактор внезапного удара, считает эксперт.

"Безусловно, американцы могут применить эти ракеты, при том, что такую угрозу очень нелегко отследить, — объясняет Перенджиев РИА Новости. — Здесь отчетливо проглядывается их желание держать в страхе государства, не обладающие достаточными техническими возможностями для поиска и уничтожения атомных субмарин, а также не имеющие надежной системы ПРО", — уверен политолог.

России в этой ситуации есть, чем защитить себя, а также те государства, которые Москва взяла под опеку, отметил эксперт.