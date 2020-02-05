Разработка ядерных боеголовок малой мощности закономерно вызывает тревогу. То, что американцы стали размещать ядерные ракеты на своих субмаринах, говорит об их стремлении запугать мир. Такое мнение высказал военный политолог Александр Перенджиев в интервью РИА Новости. Так США усиливают фактор внезапного удара, считает эксперт.
"Безусловно, американцы могут применить эти ракеты, при том, что такую угрозу очень нелегко отследить, — объясняет Перенджиев РИА Новости. — Здесь отчетливо проглядывается их желание держать в страхе государства, не обладающие достаточными техническими возможностями для поиска и уничтожения атомных субмарин, а также не имеющие надежной системы ПРО", — уверен политолог.
России в этой ситуации есть, чем защитить себя, а также те государства, которые Москва взяла под опеку, отметил эксперт.
"Москва тоже может разместить тактические ядерные заряды на подводных лодках. Подходящие подлодки у нас есть. При этом наши ракеты окажутся сложнее в плане перехвата для системы ПРО США или НАТО. В любом случае ответный ядерный удар гарантирован" — резюмировал Перенджиев.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.