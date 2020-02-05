Вице-адмир﻿ал: новая тактика РФ в Атлантике усложняет жизнь ВМС США

ВМС США приходится изобретать новые тактические приемы из-за многогранной активности русских в Атлантике, заявил командующий 2-м флотом вице-адмирал Эндрю Льюис. Это воинское соединение находится как раз в западной части Атлантического океана.

"Им (морякам 2-го флота) приходится бороться с присутствием российских сил так, как этого не делалось десятилетиями", — пишет USNI News со слов Льюиса.

После того, как российские корабли обосновались в мировом океане, это пространство стало "спорным". Все дело в подводном флоте России, который имеет беспрецедентные способности, более опасное оружие, чем у США.

"В итоге наши корабли больше не могут рассчитывать на то, чтобы действовать в безопасном убежище на восточном побережье или просто беспрепятственно пересекать Атлантику. Никто не любит проигрывать, но нужно уметь проигрывать и учиться на этом", — призвал адмирал "не вешать нос".

Он добавил, что 2-й флот способен, несмотря ни на что, сохранить контроль над ситуацией.