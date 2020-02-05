Россия начала производство С-400 для Индии

Россия приступила к выполнению обязательств по контракту с Индией и начала производство зенитных ракетных комплексов С-400 специально для этой страны. В эфире радио Sputnik военный эксперт Андрей Кошкин отметил уникальность российских систем, у которых нет достойных аналогов в мире.

"С-400 — уникальное, высокотехнологичное оружие, и лучшего по тактико-техническим характеристикам в мире нет. Поэтому естественно, что и Китай, и Турция, а сейчас и Индия заинтересованы в том, чтобы иметь это оружие для защиты своих государств. Индия весьма скрупулезно подходила к этому вопросу, чтобы заключить выгодный для себя контракт, получить комплексы и поставить их на боевое дежурство", — констатировал эксперт.

Он отметил, что выполнение контракта подразумевает не только непосредственно производство и поставку, но также обучение специалистов, гарантийное обслуживание и другие вопросы технической сферы. Словом, все то, что входит в понятие "конструктивное и эффективное сотрудничество".