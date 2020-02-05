Танк Т-14﻿ "Армата" заставил немцев "схватиться за голову"

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров несколько дней назад сообщил, что новейший российский танк Т-14 "Армата" практически готов поступить в войска — тестовые прогоны машины завершены.

Это сообщение министра военный эксперт Виктор Баранец назвал "радостной вестью". Он отметил, что успешные испытания единственного в мире танка третьего поколения доказывает, что Россия "не бросает слов на ветер". Даже непримиримые скептики дают положительные отзывы об "Армате".

"Есть очень много похвал, немцы схватились за голову и начали срочно сооружать пушку такого калибра, чтобы пробить броню "Арматы". Некоторые конструкторы пошли по пути россиян и начали разрабатывать танк капсульной модификации, когда боевой экипаж находится отдельно от боеприпасов", — заключил Баранец.

Эксперт отметил одно из уникальных свойств машины, которое дает особая система, ликвидирующая ракету противника при подлете к танку.