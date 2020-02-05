В США испытали "вертолет будущего" с тремя винтами

В США прошел очередной этап испытаний инновационного вертолета Sikorsky-Boeing SB>1 Defiant ("Дерзкий"). Сообщается, что винтокрылая машина достигла скорости в 240 километров в час — критической для традиционных машин с одним верхним ротором.

Испытания вертолета Sikorsky-Boeing SB>1 Defiant

"Испытания свидетельствуют о прохождении еще одного важного этапа в тестировании узлов и компонентов вертолета. Раньше шасси вертолета не убирали, а воздушная машина поднималась невысоко от земли — чтобы в случае экстренной ситуации пилоты могли немедленно приземлиться. Теперь шасси были убраны, а затем Defiant разогнался до 240 километров в час", — пишет Naked Science.

При этом отмечается, что в планах конструкторов "разогнать" вертолет до скорости 400 км/ч. Это будет совершенно новое слово в авиатостроении.

В чем "фишка"

Инновационность модели состоит в наличии сразу трех роторов. Один распложен сзади и играет роль толкающего элемента. Два основных установлены сверху. Они вращаются в противоположных направлениях, что уравновешивает корпус и добавляет скорости.