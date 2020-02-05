На специализированной выставке в Индии "Уралвагонзавод" показал на видео испытания нового боевого модуля АУ-220М. По мнению разработчика и экспертов, это удачная и качественная техника с хорошим потенциалом.
По мнению военного эксперта Андрея Кошкина, это не преувеличение. В эфире радио Sputnik он пояснил, почему новая российская установка будет пользоваться спросом в мире.
"Этот боевой модуль — в контексте необитаемых пушечно-пулеметных проектов, которые должны взаимодействовать на поле боя с искусственным интеллектом, с боевыми роботами. Это весьма оснащенный модуль: имеется 57-мм автоматическая пушка, великолепный линейный ряд боеприпасов, а также спаренный с ним надежный 7,62-мм пулемет, тысяча боеприпасов — это запас, который позволяет выполнять боевые задачи на удалении. У модуля высокая скорость стрельбы. А самое главное: дальность стрельбы по вертикальным целям — до 7,5 километра и горизонтальная — до 14,5 километра", — перечислил основные характеристики АУ-220М Кошкин.
Оснащение установки позволит нейтрализовать различные цели, в том числе и беспилотники, низколетящие объекты противника. Сегодня это важно в разрезе возникающих локальных конфликтов, борьбы с терроризмом.
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