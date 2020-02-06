Минобороны получит полностью отечественные беспилотники "Форпост-Р"

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) готов выполнить обязательства перед Минобороны РФ и поставить 10 новейших беспилотников "Форпост-Р". Заказ будет закрыт в течение ближайших трех лет. Об этом рассказал замминистра оборонного ведомства Алексей Криворучко.

"В декабре прошлого года мы заключили контракт на поставку 10 комплексов с БЛА "Форпост-Р", — уточнил представитель военного министерства.

В текущем году будет подписано еще одно соглашение на поставку 18 беспилотных систем для нужд российских войск.

Полностью отечественный

Беспилотник-разведчик получил также:

новейшую радиоэлектронику;

быстрые и надежные линии связи;

обновленный командный пункт;

электронику и программное обеспечение.

Расширить возможности разведчика "Форпост-Р" удалось благодаря российским материалам и разработкам.