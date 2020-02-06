Артиллерийские установки с цветочными именами начнут строить в 2021-м

Россия продолжает модернизировать войска. Один из главных элементов этого процесса — введение в строй новейшей техники.

Одно из предприятий, входящих в структуру предприятий оборонного ведомства РФ, ЦНИИ "Буревестник", завершает ряд апробаций в рамках программы перевооружения, сообщили в пресс-центре "Уралвагонзавода", частью которого является "Буревестник".

"В ближайшие полтора года планируется завершить комплекс испытаний 82-мм самоходного миномета "Дрок", 120-мм САО на автомобильном шасси "Флокс", 152-мм САО на шасси бронированного двухзвенного гусеничного транспортера "Магнолия". В этот же период начнется серийное производство данных образцов", — уточнили специалисты "Уралвагонзавода".

Разные основы для разных машин

Известно, что миномет "Дрок" будет установлен на колесное шасси "Тайфун-К". Самоходное артиллерийское орудие "Флокс" будет создано на платформе "Урал". "Магнолию" поставят на гусеничное двухзвенное шасси, что позволит эксплуатировать оружие в условиях неустойчивых грунтов.

Эксперты в военной области утверждают, что описанные образцы техники позволят стать более эффективными артиллерийским подразделениям, в том числе и в Арктическом регионе.