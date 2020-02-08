В квартире муниципального чиновника из Санкт-Петербурга обнаружили подпольное казино. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Нелегальное казино было расположено на Кронверкском проспекте.
Местные СМИ сообщили, что квартира принадлежит Олегу Калядину, который занимает должность главы муниципального образования "Введенский". По словам самого Калядина, квартира сейчас сдается в аренду и он сам не знал о том, что происходит внутри нее.
"Чиновники с репутацией "за гранью" состоять в партии не могут. Региональное отделение "Единой России" незамедлительно рассмотрит вопрос об исключении Олега Калядина из партии... Сдавать свою квартиру в аренду, где потом начинает процветать преступный бизнес, - подобное поведение категорически несовместимо со статусом члена нашей партии", - заявил секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Единая Россия" Вячеслав Макаров.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".