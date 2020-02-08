В квартире петербургского чиновника нашли подпольное казино

В квартире муниципального чиновника из Санкт-Петербурга обнаружили подпольное казино. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Нелегальное казино было расположено на Кронверкском проспекте.

Местные СМИ сообщили, что квартира принадлежит Олегу Калядину, который занимает должность главы муниципального образования "Введенский". По словам самого Калядина, квартира сейчас сдается в аренду и он сам не знал о том, что происходит внутри нее.