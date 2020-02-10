В США не поверили, что русские набрали 100 из100 на совместных учениях

Генерал армии США, вспоминая совместные американо-российские учения, которые проходили сразу после снятия "железного занавеса" в 1990-е годы, вспомнил о курьезном случае.

Для установления дружественных отношений и обмена опытом Россия и страны НАТО нередко устраивали совместные учения. На одной такой военной игре произошел курьез.

Перед военными была поставлена задача уничтожить условного противника, используя только один вертолет.

Условия максимально усложнили:

цель — небольшой окоп площадью 2 квадратных метра;

помехи — действующий ЗРК, нацеленный на вертолет.

Кроме того, российским бойцам выделили старенький десантный Ми-8, в то время как у американцев был довольно серьезный для того времени "Апач".

Когда американцы подлетели к зоне предполагаемой цели, то не разглядели ее. Для этого пилотам пришлось углубиться в зону поражения, за что им были начислены штрафные баллы. Всего американцы получи 83 балла из 100.

Русская смекалка

Никто не мог подумать, что на стареньком десантном Ми-8 российские бойцы смогут уничтожить цель. Но когда русские вернулись на свою позицию, судьи присвоили нашим военным 100 баллов из 100 возможных.

Все дело оказалось в русской смекалке. Пилот, осознавая возможности вертолета, взял на борт саперов. Достигнув рубежа в 4 км., машина высадила спецов на землю. Они выполнили задачу по уничтожению объекта. Условия задачи не были нарушены, а потому русские военные получили максимальный бал.