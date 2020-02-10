Генерал армии США, вспоминая совместные американо-российские учения, которые проходили сразу после снятия "железного занавеса" в 1990-е годы, вспомнил о курьезном случае.
Для установления дружественных отношений и обмена опытом Россия и страны НАТО нередко устраивали совместные учения. На одной такой военной игре произошел курьез.
Перед военными была поставлена задача уничтожить условного противника, используя только один вертолет.
Кроме того, российским бойцам выделили старенький десантный Ми-8, в то время как у американцев был довольно серьезный для того времени "Апач".
Когда американцы подлетели к зоне предполагаемой цели, то не разглядели ее. Для этого пилотам пришлось углубиться в зону поражения, за что им были начислены штрафные баллы. Всего американцы получи 83 балла из 100.
Никто не мог подумать, что на стареньком десантном Ми-8 российские бойцы смогут уничтожить цель. Но когда русские вернулись на свою позицию, судьи присвоили нашим военным 100 баллов из 100 возможных.
Все дело оказалось в русской смекалке. Пилот, осознавая возможности вертолета, взял на борт саперов. Достигнув рубежа в 4 км., машина высадила спецов на землю. Они выполнили задачу по уничтожению объекта. Условия задачи не были нарушены, а потому русские военные получили максимальный бал.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".