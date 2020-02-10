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Комплекс С-500 сможет сбивать цели в космосе

Силовые структуры » Министерство обороны

Ракетная система С-500 сможет сбивать цели, которые находятся в сотнях километров от Земли. Об этом сообщил генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов.

"Перехват в верхних слоях атмосферы - реально. Это сотни километров от земли. Это система, решающая целый комплекс задач как противовоздушной, так и противоракетной обороны. На сегодняшний день мы проводим отработку элементов системы с максимальной экономией средств, выделенных на проведение испытаний", - рассказал Созинов.

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