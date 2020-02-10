Скончался генерал-лейтенант СВР в отставке Александр Голубев

8 февраля в Москве скончался легендарный разведчик Александр Голубев. Генерал-лейтенант СВР в отставке не дожил один день до своего 84-го дня рождения. Он служил в разведке с 1959 года.

Во время службы Голубев неоднократно отличился и получил множество государственных наград. Его наградили орденом "За военные заслуги", Красного Знамени и Красной Звезды. Александр Голубев участвовал в штурме дворца Амина в Афганистане.