"Князь Владимир" уже на подходе: новая АПЛ готова встать в строй флота

Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что новый атомный подводный корабль "Князь Владимир" будет передан военно-морскому флоту РФ через полтора месяца.

"Финишная отделка сделана, испытания закончены. Я думаю, через месяца полтора", — сказал Рахманов.

Почему задерживаются сроки

Ранее Алексей Рахманов заявлял, что субмарину передадут до конца января 2019 года. Дело в том, что во время тестирования в декабре прошлого года у подводного корабля были выявлены кое-какие недостатки, их необходимо было устранить, раскрыл нюансы передачи Рахманов.

Справка "Правды.Ру"

Подводная лодка К-549 "Князь Владимир" — новая субмарина стратегического назначения 4-го поколения. Это четвертый корабль проекта 955 "Борей" и первый модернизированный.

От первых трех кораблей "Князь Владимир" отличается