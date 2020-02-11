Украинская волонтерка рассказала о мародерстве бойцов ВСУ под Донецком

Украинская общественница Ольга Решетилова в своем Facebook разместила фото-свидетельства мародерства украинских военнослужащих. В частности, речь идет о бойцах Мариупольской 56-й бригады, которые перед уходом с позиций у села Пески в пригороде Донецка, прихватили то, что "плохо лежит".

Ольга Решетилова продемонстрировала фото, на которых видно, что металлические рейки из перекрытий зданий "любовно собраны". По свидетельству волонтерки, военнослужащие украинской армии "аккуратно выставляли оконные рамы и срезали крыши с гаражей, сбивали плитку и собирали деревянные срубы".

"Вот эти металлические рейки бойцы любовно собрали, чтобы отвезти домой. Также срезали крыши с гаражей. Аккуратно вынули окна из домов. Сбили плитку и собрали деревянные срубы. Все это повезут с собой. Хозяева. Можно было бы оправдать мародерство качеством контингента, который сейчас служит. Если бы офицеры бригады были не в курсе, что происходит. Шестой год смотрю на это, и опускаются руки", — написала девушка.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что украинские военнослужащие торгуют в интернет-магазинах военной помощью США.