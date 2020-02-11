"Простота и безотказность": на Западе объяснили ценность пистолетов РФ

Недавняя статья обозревателей американского издания The National Interst посвящена пистолетам России. Эксперты пришли к выводу, что популярность этого вида оружия, производимого в РФ, обусловлена, прежде всего, двумя критериями — простотой в обслуживании и эксплуатации, а также безотказностью даже в самых критических условиях.

"Святая троица" — ПЯ (Ярыгина), ПМ (Макарова) и ТТ (Тульский Токарева)

Авторы публикации сделали вывод, что пистолеты Ярыгина и Макарова, а также ствол Тульский Токарева максимально просты в обслуживании и крайне надежны.