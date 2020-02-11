Недавняя статья обозревателей американского издания The National Interst посвящена пистолетам России. Эксперты пришли к выводу, что популярность этого вида оружия, производимого в РФ, обусловлена, прежде всего, двумя критериями — простотой в обслуживании и эксплуатации, а также безотказностью даже в самых критических условиях.
Авторы публикации сделали вывод, что пистолеты Ярыгина и Макарова, а также ствол Тульский Токарева максимально просты в обслуживании и крайне надежны.
"Русские пистолеты, вполне возможно, уступают американским в плане эргономики, однако в плане надежности и ремонтопригодности "на коленке" — им нет равных в мире", — пишет The National Interst.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия, и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.