Америка возьмет под контроль воздушное пространство Украины

Украина стремится в НАТО. Одно из направлений этой работы — активизация программы по предоставлению США возможности летать над ее территорией.

Несмотря на то, что перспективы вступления Украины в состав альянса, мягко говоря, призрачны, Киев все же стремится войти в число признанных. Об этом говорится в материале обозревателя ПИКiNFORM Игоря Миртовского.

"С 27 января по 22 февраля представительство НАТО в Украине проводит с органами управления Тыла сухопутных войск ВСУ занятия по ознакомлению с процессом организации и планирования логистических операций в НАТО. Занятия проводились совместно с представителями польской Военно-технической академии им. Ярослава Домбровского", — пишет эксперт.

При этом в штаб-квартире НАТО в Брюсселе говорят что не собираются обострять отношения с Москвой. Именно поэтому вступление Украины в состав НАТО маловероятен.

"Но в то же время сотрудничество между НАТО и Украиной становится настолько тесным, что украинские военные постепенно переходят на английский язык общения", — констатирует автор публикации.

Свежо предание, а верится с трудом

Командование НАТО провело оценку состояния украинских военных аэродромов, чтобы их улучшить. Значит, в планах США и НАТО — создание авиационных баз на Украине.