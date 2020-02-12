Модернизированные ракетные корабли "Овод" усилят Камчатку

Малые ракетные корабли (МРК) "Овод", которые защищают подступы к Камчатке, будут модернизированы.

Доработку и усовершенствования получат 12 "ракетных малышей". Модернизация коснется различных систем кораблей:

ракетного вооружения;

радиолокационных комплексов;

систем связи;

силовых установок.

Защита от претендентов на острова

Обновление МРК "Овод" — часть стратегии по созданию оборонительной дуги на Дальнем Востоке. Об этом рассказал "Известиям" вице-президент Академии геополитических проблем полковник Владимир Анохин.

"Как и положено, оборона эшелонирована. На дальних подступах к российскому побережью корабли, самолеты и десантные средства противника встретит флот при поддержке с воздуха. Потом — новые береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", последние из которых могут уничтожать корабли на удалении до 500 км. Непосредственно на суше десанту врага придется столкнуться с береговыми войсками Тихоокеанского флота. Пробить такой многослойный щит практически невозможно", — пояснил военный эксперт.

Камчатка имеет особое положение в оборонительной структуре Дальнего Востока России. На ее территориях расположены объекты, которые контролируют часть Северного морского пути. Кроме того, ситуация остается тревожной из-за стремления Япония заполучить Курильские острова.