Эксперт спрогнозировал утерю лидерства ВМС США

Военный эксперт, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин сравнил ВМС трех стран — России, Китая и США. По итогам этого анализа он пришел к выводу, что Соединенные Штаты вскоре потеряют преимущество в этой области.

"Россия и Китай вскоре положат конец гегемонии американского флота, продолжавшейся с 1990-х годов прошлого века", — считает Дандыкин.

Американские ВВС

ВМС США пока лидируют среди аналогичных сил других стран, рассказал аналитик "Известиям".

"У США не менее 10 авианосных группировок. Даже если в строю 6-8 — это значимый фактор. Я не считаю корпуса морской пехоты, а также десятки и десятки эсминцев, которые являются одними из лучших многоцелевых кораблей", — перечислил основные силы флота США Дандыкин.

Флот Поднебесной

Китай можно поставить на второе место в списке стран, имеющих мощные и многочисленные флотилии.

"Это эсминцы, которые сопоставимы и кое в чем превосходят американские. Это и авианосцы. По сути, они сами построили второй авианосец и третий на подходе. Это и универсально-десантные корабли водоизмещением до 50 тыс. т, раньше они были только у США", — подчеркнул военный аналитик.

Военно-морские силы РФ

Россия также занимает второе место, но не по численности, а по ракетно-ядерному потенциалу.

"Интенсивность походов и надводных кораблей, и подводных лодок ВМФ России увеличилась, это очевидно. Это будет происходить и дальше, потому что производство кораблей отработано. В ближайшие время в строй должен войти первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов". Затем, думаю, эти корабли начнут вступать в строй по одному в год", — сказал аналитик.

Распил бюджета ослабляет США

Василий Дандыкин отметил, что сейчас можно наблюдать "распил" средств из огромных финансовых программ США, в которых всегда большая доля выделялась на ВМФ. Куда направятся эти средства, проследить вряд ли удастся.

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