Эксперт: рост внешнеполитической активности Китая пугает Эстонию

В Эстонии заявили, что главе государства не следует ехать в Москву на Парад Победы. Это связано с выводами доклада внешней разведки прибалтийской страны. В документе сказано, что Россия, несмотря ни на что, остается основной угрозой Прибалтики.

"Угроза военного нападения России на Эстонию небольшая, поскольку Россия не хочет войны с НАТО, но обострение противостояния России и Запада в любой точке мира может быстро изменить оценку угроз для Эстонии", — сказано в докладе.

Не меньше тревожит Эстонию и Китай, поскольку активизация Поднебесной в военной сфере и на внешнеполитическом поприще говорит о стремлении изменить мировой порядок в своих интересах.

Эксперт Владимир Брутер в эфире радио Sputnik высказал мнение, что прибалтийская республика, чтобы не говорила о КНР, не собирается отступать от плана демонизировать Россию.

"Эстония встраивается в западные тренды по отношению к России. Она считает, что дискредитация всего русского дает ей некие дополнительные бонусы. Поэтому "российская угроза" всегда будет для них актуальной", — считает Владимир Брутер.

Что касается заявлений о "грозном" Китае, то это — всего лишь попытка встроиться в повестку коллективного Запада.

"Китай и Эстония находятся "на разных планетах", все, что говорит Эстония о Китае — это вообще ни о чем… Они лишь пытаются встраиваться в кильватер любым западным трендам и тем самым добиться для себя неких бонусов. При этом понятно, что Китай для Эстонии — это "угроза" совершенно эфемерная, а Россия — "угроза" вполне конкретная", — сказал Владимир Брутер.

Напомним, внешняя разведка Эстонии сделала вывод о том, что угроза военного нападения со стороны России невелика, а вот Китайской активности стоит уделить особое внимание.